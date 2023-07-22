Укр

Террорист бородай попал под танковый обстрел под Бахмутом

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Террорист бородай попал под танковый обстрел под Бахмутом

Россияне говорят, что за машиной следил дрон

После новости о ликвидации одного из известных российских пропагандистов, стало известно о том, что российский депутат госдумы и известный террорист александр бородай попал под обстрел ВСУ под Бахмутом.

Фотографии последствий прилета показал Telegram-канал "Оперативний ВСУ". При этом, судя по фото, сам бородай не пострадал, однако осколками посекло машину и ранило некоторых его соратников.

В свою очередь пропагандистские паблики информируют о том, что возле машины взорвался танковый снаряд, когда она находилась на открытом участке дороги. Они сообщают, что выстрел был произведен с расстояния около 3 километров, а за машиной террориста следили с дрона.

Как известно бородай являлся участником конфликта в Приднестровье, а также двух чеченских войн. В 2014 году он участвовал в боях на Донбассе, а затем возглавлял оккупационную администрацию с игорем гиркиным.

К слову, гиркина накануне задержали в россии по статье об экстремизме и отправили его в СИЗО до 18 сентября. Также был задержан и сразу же отпущен еще один террорист павел губарев, который устроил одиночный пикет с требованием отпустить гиркина.

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#Обстрел #Александр Бородай #Бахмут