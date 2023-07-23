"рф начала подготовку": в ГУР заявили о новых атаках на энергосистему Украины, а эксперты озвучили сроки

Украинцы готовы к такому развитию событий лучше, чем в прошлый раз

Оккупанты планируют повторить массированные удары по украинской энергосистеме, как это было осенью и зимой 2022 года.

Об этом заявил заместитель руководителя ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью "Мы-Украина".

"Мы отслеживаем все вопросы, касающиеся разведки рф наших энергетических объектов. Они начали такую ​​работу — осуществляют доразведку, используют и космическую разведку. Для того, чтобы установить состояние нашей энергетики и определить те критические объекты для нас, которые будут влиять на нашу систему энергетики в целом", — рассказал представитель украинской разведки.

Информацию от ГУР прокомментировал и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он обратил внимание, что уже давно говорит о такой опасности и предупредил украинцев, чтобы они отнеслись к данной новости серьезно. Он также отметил, что украинцы готовы к такому развитию событий лучше, чем в прошлый раз, а значит, зима будет легче, чем прошлая.

"Нет – это не разгонка паники, а призыв к готовности. В августе прошлого года я записывал большое видео и советовал, как подготовиться к возможному произошедшему энерготеррору. Изучая историю имперской россии и советского союза я хорошо знаю, что военная доктрина рф – это движение по кругу. Они постоянно повторяют тактику собственных ударов. И если это предвидеть, можно победить их. Нельзя исключать, что враг надеется переиграть нас ракетами "Кинжал", которые могут накапливать. Выстоим! Поверьте! Все будет хорошо. И точно будет лучше, чем прошлой зимой", — считает Коваленко.

Об особенностях работы энергосистемы Украины в условиях войны читайте в статье на Телеграфе: "На пике энергопотребления: стоит ли украинцам готовиться к новым отключениям света?" .

Напомним, ранее мы писали о том, почему электросети не выдерживают нагрузки.