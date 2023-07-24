Враг продвинулся на одном участке фронта, а ВСУ теснит его под Бахмутом и на юге: карты боев

россия пытается выдать свои незначительные успехи в Луганской и Харьковской областях за значительные тактические достижения

Идет 516-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, Силы обороны продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и 23 июля продвинулись в районе Старомайорского (граница Донецкой и Запорожской областей), а также в районе Каменского (Запорожская область) и Хромового (Бахмутское направление). Россияне смогли продвинуться под Сватово.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

По данным Генштаба ВСУ, россияне продолжают быть наиболее активными на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в течение суток произошло 27 боевых столкновений.

Луганская и Харьковская области

Войска РФ 23 июля продолжали наступательные действия на линии Сватово-Кременная и, как сообщается, добились тактически значимых успехов юго-западнее Сватово.

В Генштабе ВСУ сообщали, что россияне без успеха наступали в районе н.п. Надежда Луганской области, Торского и Григоровки Донецкой области.

Луганская и Харьковская области

В Минобороны Великобритании заявили, что россия пытается выдать свои незначительные успехи в Луганской и Харьковской областях за значительные тактические достижения.

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Донецкая область

ВСУ продолжали контрнаступательные операции в районе Бахмута и добились успехов. Украинский источник сообщил, что Силы обороны продвинулись к северо-западу от Хромово, а российский "военкор" утверждал, что ВСУ оттеснили россиян к городской черте.

Оккупанты 23 июля продолжали наступательные действия в районе Бахмута, однако подтвержденных успехов не добились. В Генштабе Украины сообщили, что ВСУ отражали атаки россиян в районе Богдановки, Орехово-Василевки, Ивановского и Клещиевки.

Бахмутское направление

Войска рф 23 июля продолжали наступательные действия на фронте Авдеевка — Донецк, но подтвержденных успехов не добились. В Генштабе ВСУ сообщили, что наши воины отбили их атаки у Авдеевки, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

Донецкая область

"Южная ось"

ВСУ продолжали наступательные операции вдоль западной части Донецкой и восточной границы Запорожской области и продвинулись. На кадрах геолокации видно, что украинские силы вошли в северную часть Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки), хотя протяженность нынешних позиций ВСУ там неясна.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ продвинулись к северу от Старомайорского и на северной окраине Приютного (14 км к юго-западу от Великой Новоселки).

Оккупанты продолжали наступления вдоль западной границы Донецкой области и восточной части Запорожской области, но 23 июля не продвинулись вперед. В Генштабе ВСУ сообщили, что наши бойцы отразили попытки россиян отбить утраченные позиции в районе н.п. Прютное и южнее Новодаровки.

Запорожская область

Украинские силы продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области, и имели успех. На кадрах с геолокацией видно, что по состоянию на 22 июля ВСУ несколько продвинулись к югу от Каменского.

Официальный представитель Таврической группировки войск ВСУ майор Валерий Шершень сообщил, что в период с 21 по 22 июля наши войска продвинулись более чем на 2 километра в сторону российских оборонительных позиций, и через линию фронта на Мелитопольском направлении.

Продолжаются боестолкновения на восточном (левом берегу) Херсонской области и на островах в дельте Днепра. Российский "военкор" заявил, что украинские силы сохраняют присутствие в районе Олешек, и что ВСУ прощупывают позиции российской обороны в районе Голой Пристани и Крынки.

Херсонская и Николаевская области

Пресс-секретарь Южного оперативного командования ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что россияне перебрасывают в Херсонскую область части с различных участков фронта для восстановления, и что российские силы недавно создали для этих целей полигоны на острове Джарылгач.

Как сообщал "Телеграф", глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже смогла отвевать половину территории, которую изначально захватили россияне, однако сейчас она столкнулась с очень серьезным сопротивлением.