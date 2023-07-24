Оккупант признался, что в Украине ненавидят армию рф: доказал историей героической бабушки

Женщину похитили

Несмотря на рассказы пропагандистов, ненависть к армии рф россияне прочувствовали в Украине еще в самом начале полномасштабного вторжения. Об этом лично признался один из захватчиков.

Так, один из оккупантов во время интервью росСМИ рассказал, как в самом начале полномасштабного вторжения они зашли в один из населенных пунктов и там обнаружили пожилую женщину, которая, на первый взгляд, позитивно относилась к россиянам — носила им еду и так далее. Однако, к удивлению оккупанта, вскоре обнаружилось, что когда бабуля ходила к ним, то просто собирала информацию, чтобы передать в СБУ.

К сожалению, 63-летняя украинка попалась на "горячем" и военные преступники увезли её в неизвестном направлении.

"Наткнулись на бабушку. Вот только мы пришли. Слышим она говорит "зашла группа 28 человек", а нас 29 было. На 1 человека всего ошиблась. Оружие говорит, автоматы, пулеметы, возраст от 20 до 50. Они (сослуживцы оккупанта — Ред.) подходят и говорят "дайте ваш телефон"… Начинают пробивать точно, СБУ, у неё 2 сына против нас воевало", — рассказал он.

На признание российского военного уже отреагировали и в Украине. Так, например, журналист Денис Казанский заявил, что "Такие истории только подтверждает, что население оккупированных территорий ненавидит захватчиков и ждет украинскую армию. Россиян сдают все, включая подростков и старушек".

А тележурналист Андрей Цаплиенко подметил, что до россиян, вероятно, что-то начинает "доходить".

"У вас, тв**и, похоже, очень медленно наступает просветление, что вас здесь ненавидят", — говорит он.

Также на эту историю отреагировали и простые украинцы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Скадовске оккупанты казнили медсестру, которая ездила на велосипеде с украинским флажком.