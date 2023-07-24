В УПЦ МП отрекаются от "русского мира". Что известно о митрополите-украинофобе Агафангеле, который обвинил рф в терроризме

В течение последних 20 лет служитель церкви занимался продвижением кремлевских нарративов.

Новый российский ракетный удар по Одессе, разрушивший Спасо-Преображенский собор, стал последней каплей в чаше терпения даже для местной епархии УПЦ МП. К вечеру 23 июля митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Алексей Саввин) прямо обвинил россию в терроре украинских городов и геноциде украинского народа.

Чтобы понять, почему озвучивание таких, казалось бы, прописных истин, является действительно знаковым явлением, "Телеграф" собрал главные факты из биографии одного из самых известных адептов "русского мира" в Украинской православной церкви Агафангела (Алексея Саввина).

Священник, политик и русофил

Митрополит Одесский и Измаильский родился в Липецкой области россии, однако образование получал в Киевской и Одесской духовных семинариях. Решением Синода РПЦ в 1975 году Саввин получил сан епископа, в 1981 году стал архиепископом, а уже через 8 лет – митрополитом.

На этом священнослужитель решил не останавливаться и, не отходя от церковных дел, ушел в политику. В 1990-м Агафангел стал народным депутатом Верховного Совета УССР (которая после Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 превратилась в Верховную Раду Украины 1-го созыва), однако продолжал "служение" Москве. Так, Саввин благословил деятельность радикальной пророссийской общественной организации "Единое Отечество", а во время Оранжевой революции 2004 года активно поддерживал Виктора Януковича, называя его "достойно избранным народом Украины человеком".

Николай Азаров и Агафангел

"Слава Богу, в Украине к настоящей власти пришли здоровые силы во главе с президентом Украины В.Ф. Януковичем. И верим надолго. От глубины сердца, любящей нашу единую Русь, хотел бы обратиться: одумайся, русский народ, подними глаза твои горе, не дай опять обмануть себя митинговым криком!", – заявлял митрополит Одесский позже, вспоминая события 2004-го.

Возглавив список Партии регионов в Одесском облсовете и дважды став депутатом, Саввин выступал категорически против вступления Украины в ЕС и НАТО, был противником провозглашения автокефалии Украинской православной церкви и публично называл СССР "нашей общей родиной", а Львов — "нашей Чечней".

Со временем приверженность клирика в рф и ее правительству только возрастала. Так, в 2012 году митрополит заявил, что "только с В.В. Путиным у русских людей, оказавшихся не по собственной вине за пределами российского государства и брошенных "демократами", а также у всех людей доброй воли, проживающих на территории стран СНГ и осознающих, что наша сила и самое наше выживание – только в единстве, связанные идеи восстановления Святой Руси".

"В то время как нынешние "оппозиционеры" получали на Западе очередные гранты, В.В.Путин произнес свою облетевшую весь мир мюнхенскую речь, стала символом подлинного возрождения независимости россии. И на нынешнем самом тяжелом этапе своей истории русский народ должен вновь объединиться вокруг своего национального лидера Владимира Владимировича Путина во имя российской идеи, во имя российской государственности, во имя спасения и процветания Отечества!", – заявлял тогда Саввин.

путин и Саввин

В том же году Агафангел поздравил путина с победой на выборах, заявив, что "победили здоровые силы русского общества, дан решительный отпор вашим политическим оппонентам и врагам россии. Победили свойственные вам: глубокая вера в Бога и надежда на Него, верность и преданность к народу, любовь к русской земле, доверие народа, высокая духовность и культура, интеллигентность".

"Верю, что на нынешнем тяжелейшем этапе своей истории народ Великой России вновь объединится вокруг вас, уважаемый Владимир Владимирович, своего национального лидера во имя российской государственности во имя спасения сильной, влиятельной России", — написал Саввин в письме к путину.

В 2012 году Агафангела заподозрили в попытке рейдерства УПЦ МП на фоне тяжелой болезни тогдашнего предстоятеля — митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана). Однако тот скончался только через два года, после чего церковь возглавил митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Березовский). Летом 2014 Агафангел был персоной нон грата в Киеве, поэтому вынужден был довольствоваться Одесской епархией.

В 2015 году митрополит присутствовал на вечеринке по случаю дня рождения своего коллеги по епархии Дмитрия Пивня, где имениннику презентовали торт с изображением герба и флага так называемой " ДНР ", а также флага россии. После этого Саввин был внесен в базу "Миротворца" в качестве сепаратиста и пособия террористов.

Кроме того, Агафангел получил немало наград и наград в непризнанном Приднестровье. В частности, в 2003 году он получил "орден уважения ПМР", "орден Суворова ПМР", а также "орден дружбы российской федерации". В 2004 году ему вручили награду российской палаты при президенте россии, в 2013 – почетную грамоту президента россии.

Судя по всему, за последние девять лет агрессия россии против Украины лишь укрепляла веру Агафангела в величие путина. В 2021 году в интервью российским журналистам Саввин заявил, что "Бог не простит и накажет" украинских активистов, сопротивлявшихся "русскому миру" в Одессе в 2014 году.

С началом полномасштабной войны в Украине Одесская епархия предпочитала не упоминать свою принадлежность к Московскому патриархату и даже делала публичные заявления, осуждающие российскую агрессию. В то же время, это не помешало митрополиту Одесскому и Измаильскому в октябре 2022 года сослужить митрополиту Кишиневскому и всея Молдове, постоянному члену Священного Синода РПЦ Владимиру (Кантаряну), который является гражданином россии и за несколько недель до этого молился за здоровье и защиту.

Деньги запахли жареным

Очевидно, что служение Московскому патриархату не только налагало на Саввина обязанность прославлять путина и продвигать идеи русского мира в Украине, но и давали ему ряд привилегий. В частности, общеизвестным фактом является обширная бизнес-деятельность священнослужителей УПЦ МП.

Благодаря льготным условиям налогообложения, клирики имели возможность получать сверхдоходы от деятельности церквей, заводов по производству свечей, а в некоторых случаях еще и алкоголя и сигарет. Кроме того, специфика портовой Одессы позволяла им зарабатывать на серых схемах беспошлинных поставок и продаж подакцизных товаров.

По данным генерал-майора СБУ в запасе Виктора Ягуна, к 2013 году священнослужители УПЦ МП ежемесячно передавали в москву около 10 млн долларов прибыли, пишет 24 канал. Сколько денег оседало в карманах митрополитов на местах, можно только догадываться.

У священнослужителей УПЦ МП были виллы, яхты, самолеты, поэтому потеря этого бизнеса стала для них серьезным ударом, добавляет издание.

Учитывая выгодность дружбы с россией и "низкую социальную ответственность" митрополита Одесского, неудивительно, что ни аннексия Крыма, ни гибридная война на востоке, ни 17 месяцев полномасштабной войны рф против Украины не были способны заставить его отказаться от служения кремлю.

Произошло это только после ракетных обстрелов Одессы, в результате которых был разрушен Спасо-Преображенский собор.

Особенно знаковым заявление Саввина является еще и потому, что в нем митрополит прямо обвиняет россию в ударе по собору, тогда как, по официальной версии российской пропаганды, он был разрушен в результате попадания украинской ракеты. Таким образом, Агафангел не только осудил так называемую "СВО", но и указал на ложь своего высшего руководства в кремле.

Однако нельзя надеяться, что русофильская позиция митрополита изменилась по зову сердца и вследствие прозрения. Скорее всего, в УПЦ МП наконец-то поняли, что россия неизбежно проигрывает в войне, а значит, пора "переобуться" и молиться за мир в Украине через победу, а не оккупацию.