"Унитаз? Кому он нужен": в сети возмутились фото из туалета на военно-врачебной комиссии (фото)

Украинцы поддержали возмущение военного

Прошло уже полтора года полномасштабного вторжения. В стране, к сожалению, появилось много раненых военных, а в военкоматах и клиниках, где защитники вынуждены проходить военно-врачебную комиссию, до сих пор не исправили наболевшие проблемы.

На одну из них обратил внимание боец ВСУ Владимир Шередега.

Он показал туалет на киевском ВВК, который представляет собой напольный унитаз, предполагающий сидение на корточках при пользовании им.

"За полтора года поставит хоть какой-то инклюзивный унитаз в месте, где каждый день десятки людей без ног или с пойманными ногами – но на**й оно кому надо", — говорит Шередега.

В комментариях по его постом украинцы поддержали его возмущение. При этом, по их словам, бывает еще хуже.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские военные откровенно говорят, что в вопросе обеспечения подразделений до сих пор есть нерешенные проблемы. Один из таких вопросов – питание военнослужащих-веганов и вегетарианцев.

Также мы сообщали о том, каких врачей нужно проходить на ВВК и можно ли обжаловать их выводы.