Украинцы в августе будут получать от военкомата разные виды повесток: в чем их отличие

В нашей стране существуют четыре вида повесток, но не все их будут раздавать

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это означает, что многие украинцы по-прежнему продолжат получать повестки в военкоматы. Их, к слову, существует несколько видов.

"Телеграф" рассказывает о том, какие повестки будут раздавать в Украине в августе 2023.

Стоит отметить, что всего, согласно украинскому законодательству, в нашей стране существуют четыре вида повесток, однако, поскольку призыв на срочную службу не происходит во время военного положения в соответствии со статьей 18-1 Закона о воинской обязанности и военной службе, то в августе будут выдавать следующие виды повесток:

повестка для уточнения вручаемых данных, чтобы обновить информацию об военнообязанного — состояние здоровья, место работы, семейное положение;

повестка на прохождение военно-врачебной комиссии, которая обязывает военнообязанного пройти медицинское обследование. После прохождения ВЛК в медицинскую карточку заносится заключение комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе;

мобилизационное распоряжение вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии если он признан годным к прохождению военной службы.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинцев в августе получит повестку в первую очередь.

Также мы сообщали, что в Украине изменились некоторые правила мобилизации.