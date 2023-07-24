Главный "мобик" Ленинградщины: в Украине уничтожили еще одного топ-военного рф

Вашунин спешил на помощь, но помощь оказалась нужна уже ему

Украинские войска продолжают ликвидацию российских топ-оккупантов. Вслед за генералом Олегом Цоковым в груз 200 превратился известный полковник армии рф.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский, ссылаясь на сообщения росСМИ.

Речь идет об офицере по имени евгений вашунин. Он командовал "Ленинградским полком", собранным из мобилизованных, но был уничтожен где-то в зоне "СВО" (войны в Украине).

"14 июля принял решение прийти на помощь отряду "Шторм", оказавшемуся в окружении…Вашунина отсекли от его однополчан и серьезно ранили. Командир оказал сам себе помощь, но его это не спасло", — пишут пропагандисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине был ликвидирован боевик, который "прославился" издевательствами над украинским военными во времена АТО.

Также мы сообщали, что недавно в Украине был уничтожен "легандарный" российский командир, который любил ходить на шоу к скабеевой. Он являлся высокопоставленным офицером — комбригом командиром 123-й мотострелковой бригады рф. Его смерть признали уже и топ-пропагндисты с российских телеканалов, а в его честь даже посвятили целый видеоролик.