Оккупанты опять запустили дроны по Киеву и не только: в Украине масштабная воздушная тревога
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Возле столицы слышна работа ПВО
В ночь на 25 июля оккупанты вновь использовали ударные для обстрелов Украины из-за чего масштабная воздушная тревога была объявлена во многих областях.
Как информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ, помимо угрозы применения БПЛА-камикадзе также существовала угроза применения баллистических ракет в восточных областях.
Тем временем мониторинговые группы информируют, что группы дронов маневрировали в Кировоградской области в сторону Одесской области, а также в Киевской области по направлению столицы или Житомирской области.
Угроза БПЛА также сохраняется для Черниговской и Черкасской областей.
Согласно некоторой информации, работу ПВО слышали в Киевской, Черкасской и Сумской областях, однако о прилетах данных не поступало.
Как сообщалось ранее, 24 июля оккупанты также наносили удар по Одесской области и едва не уничтожили шесть румынских речных суден на Дунае.
Кроме того, город Константиновка, что возле Бахмута, подвергся обстрелу кассетными боеприпасами из-за чего погиб маленький мальчик, а еще четверо детей и трое взрослых были ранены.