Оккупанты опять запустили дроны по Киеву и не только: в Украине масштабная воздушная тревога

Возле столицы слышна работа ПВО

В ночь на 25 июля оккупанты вновь использовали ударные для обстрелов Украины из-за чего масштабная воздушная тревога была объявлена во многих областях.

Как информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ, помимо угрозы применения БПЛА-камикадзе также существовала угроза применения баллистических ракет в восточных областях.

Тем временем мониторинговые группы информируют, что группы дронов маневрировали в Кировоградской области в сторону Одесской области, а также в Киевской области по направлению столицы или Житомирской области.

Угроза БПЛА также сохраняется для Черниговской и Черкасской областей.

Согласно некоторой информации, работу ПВО слышали в Киевской, Черкасской и Сумской областях, однако о прилетах данных не поступало.

Как сообщалось ранее, 24 июля оккупанты также наносили удар по Одесской области и едва не уничтожили шесть румынских речных суден на Дунае.

Кроме того, город Константиновка, что возле Бахмута, подвергся обстрелу кассетными боеприпасами из-за чего погиб маленький мальчик, а еще четверо детей и трое взрослых были ранены.