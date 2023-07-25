Ночная атака "шахедами" по Украине: под удар попало несколько областей, куда прилетело

Ночь была неспокойной для жителей нескольких регионов

В ночь на вторник, 25 июля, в Украине звучала воздушная тревога, россия ударила иранскими дронами по нескольким областям и Киеву. Большинство БПЛА сбила ПВО, но есть попадания и разрушения.

"Телеграф" рассказывает, где прошлой ночью было громко.

Враг атаковал Полтавскую область. Как сообщил глава Полтавской ОГА (ОВА) Дмитрий Лунин, наши силы ПВО сбили там вражеский беспилотник.

В Черкасской области ночь прошла со сплошной воздушной тревогой. Как проинформировал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, враг атаковал Черкасщину ударными БПЛА, есть три попадания. Два "шахеда" попали в поля, еще один — в пустой сельскохозяйственный ангар. К счастью, обошлось без пострадавших и пожаров.

Сумская область также подверглась атаке. В ОВА заявили, что в ночь на 25 июля на территории области был сбит вражеский "шахед".

Кроме того, враг атаковал дронами-камикадзе и Житомирскую область.

"По предварительной информации в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Информация о наличии жертв и масштабах повреждений уточняется", — сообщил глава местной ОВА Виталий Бунечко.

Также в ночь на 25 июля россия пыталась атаковать Киев ударными беспилотниками. Это была шестая атака оккупантов по столице с начала месяца.

Как сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, тревога в столице длилась более 3,5 часов. Работала ПВО, се воздушные цели врага были уничтожены, попаданий не зафиксировано. Пострадавших и разрушений нет.

"В одной из общин из-за падения обломков в поле произошло возгорание стерни и травяного настила. Пожар был ликвидирован", — добавил он.

В связи с обстрелами временно были изменены маршруты поездов львовского направления, которые обычно следуют через Шепетовку. На данный момент движение восстановлено и следующие поезда следуют обычным маршрутом.

Ориентировочное время задержки на резервных маршрутах:

Поезд №87 Запорожье – Ковель 6 часов;

Поезд №3 Запорожье – Ужгород 4 часа 30 минут;

Поезд №96 Рахов – Киев 2 часа 30 минут.

"Пассажиров, которые не смогут совершить посадку по своей станции, примем по тем же билетам на следующие рейсы", — сообщил руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко.

Как сообщал "Телеграф", военный эксперт Владислав Селезнев назвал причины массированных ударов россии по Одессе и рассказал, что Украина имеет один действенный вариант защиты — и это не дипломатия.