Куда в россии могут долететь украинские БПЛА: в зоне поражения дворец путина и пять городов-миллионников (карта)

россию атакуют неизвестные беспилотники

Зона взрывоопасных инцидентов на территории рф неумолимо расширяется и сейчас составляет уже сотни километров, охватывая города миллионники.

Об этом сообщает российское издание "Верстка".

Прежде всего стоит отметить, что Украина официально не берет на себя ответственность за атаки по территории рф, но если предположить, что удары якобы наносили ВСУ, то по данным журналистов, у нашей армии могли существенно расширится возможности для нанесения дальнобойных атак.

Так, например, отмечается, что если до конца 2022 года география неизвестных ударов ограничивалась пятью приграничными с Украиной регионами (Краснодарский край, Ростовская, Белгородская, Курская и Брянская области), Калужской и Орловской областями, а также оккупированным Крымом. То уже в 2023 она начала существенно расширятся и углубляться вглубь территории рф.

В пример журналисты приводят инцидент с БПЛА на военных аэродромах Энгельса и Дягилево в Саратовской и Рязанской областях. Первый находится в 475 км от границы с Украиной, второй — в 460 км. Уже 3 мая беспилотники беспрепятственно долетели до Кремля (455 км от границы с Украиной), а в конце месяца — до деревни Литвиново (435 км) в Псковской области и деревни Ерохино (480 км от границы с Украиной) в Тверской области.

"Если допустить, что эти населённые пункты были предельными целями ударов для украинских БПЛА, то выходит, что потенциально уязвимая территория в европейской и южной части россии для беспилотники ВСУ составляет более 660 тысяч квадратных километров (без учёта аннексированного Крыма) в пределах 21 региона. В зону поражения попадают пять городов-миллионников, а также "дворец" путина под Геленджиком", — говорят журналисты.

Напомним, что спикер "Укроборонпрома" Наталья Сад в начале лета сообщала, что Украина впервые применила собственный БПЛА на расстояние 1000 километров. Стоит отметить, что сообщение совпало с инцидентом на пороховом заводе в Тамбовской области, до которого, к слову, от Киева примерно 1000 километров.