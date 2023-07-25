Международная выставка техники стартовала в Стамбуле: какое оружие представит Украина

Изготовленное в Украине оружие доказало свою эффективность на войне

Украинские оружейники представляют свою продукцию на объединенном стенде NAUDI (Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины) на международной выставке вооружений и военной техники IDEF-23 в Стамбуле с 25 по 28 июля.

Об этом ассоциация сообщает на своей странице в Facebook.

Участники стенда — UkrSpecSystems, "Украинская Бронетехника", UkrTac, "Системный электронный экспорт", "Авиасервис", КЗОВ запланировали ряд важных переговоров с поставщиками комплектующих и международными партнерами, которые помогают Украине приближать Победу.

Отметим, NAUDI занимается совместной разработкой военной техники, снабжением компонентов, внедрением новых принципов эффективного управления и мирового опыта.

"NAUDI гордится сотрудничеством с государственным сектором ВПК в производстве всемирно известных комплексов "Нептун" и "Ольха"", — говорится в заявлении компании.

Ракеты, которые в том году затопили российский крейсер "Москва", были выпущены именно из противокорабельного комплекса наземного базирования "Нептун". Они могут подлетать к врагу низко над водой, чтобы остаться незамеченными. А ракетный комплекс отечественного производства "Ольха" является одним из самых дальнобойных орудий, находящихся на вооружении ВСУ. Ракеты, используемые в этом оружии, превышают дальность HIMARS на 40 км.

Напомним, украинскую самоходную гаубицу "Богдана" взяли на вооружение Вооруженных сил Украины. Артиллерийские установки, разработанные украинскими конструкторами уже работают на фронте.