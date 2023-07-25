"Мощности выросли вдвое": Украина делает все больше ракет, громкое заявление министра

За последний месяц мощности украинского ОПК выросли вдвое

Украина может стать крупнейшим производителем оружия в Европе. Наибольший акцент делается на производстве ракет.

Об этом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью PAP.

"Украина станет оружейным арсеналом свободного мира и экспертом по ведению обычной войны. Мы хотим, чтобы наша страна стала крупнейшим производителем оружия в Европе", — отметил он.

Камышин подчеркнул, что в этом плане уже есть некоторые успехи.

"Я не могу раскрывать больше, но наибольший акцент делается на производстве ракет", — подчеркнул министр.

Не называя конкретных цифр производственных мощностей украинского ОПК, Камышин сообщил, что за последний месяц они выросли вдвое.

Он добавил, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности является одним из соучредителей проекта Brave 1, способствующего сотрудничеству между всеми участниками ОПК. Проект помогает производителям быстрее пройти путь от идеи к контракту с Минобороны Украины. Он также нацелен на иностранных инвесторов.

"Если они решат производить в Украине во время войны, то смогут протестировать свой продукт на поле боя. Это, в свою очередь, даст им возможность его модернизировать. Я думаю, что любое оружие, которое пойдет этим путем, будет продаваться не только в Украине", — выразил уверенность министр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинский ВПК уже производит средства, которые позволят усилить защиту портовой инфраструктуры от российских атак.