Военное положение в Украине скорее всего продлят: нардеп озвучил сроки

Такое решение станет восьмым с начала полномасштабной войны

В ближайшие несколько дней Верховная Рада Украины примет решение об очередном продлении военного положения и общей мобилизации в стране.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк.

"Это будет уже восьмое голосование Парламента за военное положение с начала войны (полномасштабного вторжения, — Ред.). Срок действия последнего продления военного положения и мобилизации в Украине был установлен в этом мае и действует 18 августа 2023 года", — написал он.

По словам нардепа, вероятнее всего, в этот раз военное положение в Украине вновь будет продлено на 90 дней, как и в прошлые разы. Таким образом оно будет действовать до 15 ноября текущего года.

Ярослав Железняк также напомнил, как происходит процесс принятия решения о продлении.

"Сначала Президент подписывает два указа->потом их подают на утверждение в Раду-> затем Комитет по вопросам обороны -> затем голосование в зале (226+)", — объяснил депутат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что генерал-майор Дмитрий Марченко считает, что Украина находится на завершающей стадии войны, однако далее будет только сложнее.