"Нас было около 30 человек, их - больше 300": в ГУР рассказали, как Киев был спасен от оккупации

Это был неравный бой, но оккупантам не удалось воплотить свои планы

Украинский воин-разведчик раскрыл неизвестные детали боев за аэропорт Антонов, который расположен в 2 километрах от города Гостомель, в начале полномасштабного российского вторжения. Этот аэропорт был "стратегически важным", поскольку его захват россиянами мог бы привести к оккупации Киева.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По словам воина, аэропорт Антонова под Киевом удерживали бойцы Нацгвардиии и ГУР. Украинские защитники противостояли так называемым "элитным подразделениям" десантных войск противника. Утром в первый день полномасштабной войны начался активный обстрел аэропорта. Войска рф стали применять авиацию. Тогда командование приняло решение вывести бойцов-срочников Нацгвардии.

"Наша задача была сдержать, наносить максимальные потери, дать еще времени прикрыть срочников, чтобы они могли нормально выйти, и максимально оттянуть противника… Нас было около 30 человек. Как вы знаете из истории, их (российских десантников, — ред.) было больше 300", — сказал он.

Тогда из оружия у бойцов были только автоматы Калашникова, гранатометы, БТР и гранаты.

"У нас не было ничего такого, что бы существенно предоставило нам преимущество", — признался военный.

При этом на Гостомель тогда летело 2 самолета и около 35 – 38 вертолетов.

"Конечно, было страшно, когда такая армада вертолетов по тебе начинает бить, еще и два самолетика по нам работает. Вертолеты летали по кругу, наносили поражения", — добавил он.

Отмечается, что если бы российские оккупанты смогли воплотить в жизнь свой план по захвату Гостомельского аэродрома и высадки там десанта, то, вероятнее всего, столица была бы оккупирована.

Военный подчеркнул, что Силы обороны смогли нанести значительные потери врагу. В ходе боев нацгвардейцы сбили несколько российских вертолетов, а наблюдательные группы уничтожили вертолет над Киевским морем. Также удалось и разведчикам "посадить" еще один вражеский вертолет. В результате блестящей работы воинов ни один российский самолет не смог сесть в аэропорту Антонов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Верховной Раде вспомнили, каким был президент Украины Владимир Зеленский в первый день полномасштабного вторжения. По словам парламентариев, на его лице не было ни капли страха.