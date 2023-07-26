"Нарыли окопы, нагнали технику и людей": Олег Жданов рассказал, почему россия все еще воюет

Контрнаступление ВСУ происходит не так быстро, как ожидали западные партнеры

Украинское контрнаступление имеет успех на определенных направлениях, однако не настолько быстро, как того ожидали западные партнеры.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Пока у нас есть успех на Бахмутском направлении. На Запорожском направлении мы приостановились. Враг накопил силы и пытается возобновить наступательные операции, особенно на Купянском, Лиманском направлениях. В районе Марьинки они накапливают резервы и также будут пытаться продолжать штурмы" , – отмечает военный эксперт.

По мнению Олега Жданова, отсутствие скорости, которую ожидали от контрнаступления, связано со многими факторами. В частности, с большим количеством оружия у россиян.

"Во-первых, там вооружения очень много. В начале широкомасштабного вторжения, когда мы считали российские танки на хранении, то дошли до цифры 28,5 тысячи. Это если принимать во внимание даже Т-34, которые есть на хранении. Большая часть этих танков послевоенного периода: Т-55, Т-62, Т-72 и их много. Такие танки просто снимают с хранения, сажают в них экипажи, а людского ресурса у них хватает. По западным оценкам, мобилизационный ресурс россии составляет 17-18 миллионов человек. Так как вы думаете, есть у них ресурс воевать? А наши партнеры расшатывались: давать или не давать нам оружие, до сих пор нет определения позиции по самолетам и [дальнобойным] ракетам. Самолеты как будто дают, но сроки постоянно сдвигают, по ракетам вообще неизвестно, когда этот вопрос будут рассматривать", — подчеркнул эксперт.

Ситуация усугубляется и тем, что россияне в это время смогут провести еще одну волну мобилизации.

"Они потихоньку, не объявляя вторую волну, (по некоторым данным, ее объявят в сентябре), продолжают набирать людей, свозят со всей россии, военкоматы работают. Да и Беларусь работает на восстановление российской техники и вооружения, снятого с хранения. Только за последний месяц пять эшелонов с техникой ушли. Более 100 единиц техники из Беларуси поехало по железной дороге на Донбасс. И скоро будет уже год, как россияне начали оборудовать линии обороны на Запорожском направлении. За год можно было что-то нарыть? Вот они и нарыли: и людей, и технику, и окопы… И это мы еще не дошли до линии обороны, а там, я думаю, будут укрепрайоны с танками, как это когда-то делали в СССР на китайской границе: просто танки загоняли в окопы и превращали их в артиллерию для борьбы с танками противника", — подытожил Олег Жданов.

Больше о том, что изменят в балансе сил систематические атаки на Крым, появление в ВСУ кассетных боеприпасов и особенности украинского контрнаступления читайте на сайте "Телеграф": "Украина никогда не будет в НАТО, потому что кому-то нужно воевать с россией: интервью с военным экспертом Олегом Ждановым".

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