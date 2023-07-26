Наказали так наказали: суд вынес приговор блогерше, призывавшей бомбить Украину (видео)

Девушка постоянно публиковала посты с пророссийскими призывами

В Украине наказали очередную любительницу "русского мира". Суд вынес приговор по блогерше, которая призывала бомбить Украину.

Об этом сообщает "Cуспільне".

Речь идет об одесской блогерше Марии Лещенко. Она, в частности, осенью 2022 года постила в своих соцсетях публикации с пророссийскими призывами. Например, в одном из своих видеороликов она говорила: "Русские, вы можете скинуть на них бомбу? На всю их семью? У них семья террористов. Они меня выгнали с Днепра. Они меня выгнали с Одессы. Они меня выгнали с Украины. Они хотят меня выгнать с Молдовы. Русские, пожалуйста. Я готова эту бомбу оплатить".

Еще в одном сообщении она заявила: "Украинским властям выгодна война, они бабки рубят и выгодна я, как враг народа. Я еще в 2014 году сливала все русским", "Украина е… я вас ненавижу. Уроды", "Украинские д. …Когда уже на вас сбросят бомбу. Молю Бога россия помоги".

Также она сожалела об ударах по незаконно возведенному "крымскому мосту": "Очень надеюсь, что на ракетах, которые будут лететь в Украину, будет написано "За Крымский мост". Справедливость восторжествовала. Земля с под ног уйдет!".

Также в соцсетях можно было найти другие видео высказываний блогерши, которые она распространяла с Тик-Ток аккаунта "dinaraly9999a". В настоящее время профиль удален, а в других соцсетях закрыт.

За все вышесказанное в отношении Лещенко было открыто дело по ч. 1 ст. 111-1 УКУ "коллаборационная деятельность". Максимальным наказанием по этой статье является запрет на 15 лет работать во власти. Впрочем, как отмечает издание, действия девушки также подпадают под статью 436-2 УК, то есть оправдание вооруженной агрессии и за это правонарушение она могла бы получить лишение свободы на три года. Впрочем, следствие определило квалификацию преступления как коллаборационизм.

В настоящее время суд уже вынес решение по делу Лещенко. Ей запретили десять лет работать в органах власти.

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