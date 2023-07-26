Хватит и для США и для Украины: в Пентагоне сделали важное заявление

Каждый пакет военной помощи, который передает Украине, формируют коллегиально

В Соединенных Штатах Америки хватит вооружения для обеспечения собственной армии и для передачи военной помощи Украине.

Об этом на брифинге сообщила замглавы Минобороны США Сабрин Сингх.

По ее словам, каждый пакет военной помощи, который передает Украине, формируют коллегиально.

"Мы проводим встречи, где наши службы могут высказать свое мнение относительно того, что у них есть, а потом, конечно, секретарь и глава ведут разговоры с президентом, с Белым домом о том, что нам нужно предоставить Украине", — сказала Сингх.

Она также добавила, что Штаты всегда будут поддерживать уровень их обороны, а также оценивать, какую еще помощь они могут предоставить Украине.

"И, знаете, одна из вещей, которую продолжает повторять президент и продолжает повторять госсекретарь — это то, что мы с Украиной на долгосрочную перспективу. И поэтому мы будем продолжать оценивать, что мы можем предоставить им, не опускаясь ниже нашего собственного уровня готовности", — добавила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США оценили украинское контрнаступление и высказали недовольство насчет медленных его темпов.