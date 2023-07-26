В ВСУ опровергли информацию о захвате россиянами сразу трех сел

Оккупанты заявили, что провели успешную атаку

Украинские военные не подтверждают информацию о том, что сдали три населенных пункта на северо-востоке страны в районе Купянска. В то же время на карте DeepState этот район окрашен в красный цвет.

Заявление россиян о захвате трех населенных пунктов в Украине опроверг пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN. По его словам, ситуация на фронте остается стабильной.

"Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там практически не изменилась", — заявил он.

Вместе с тем в Минобороны россии во вторник, 25 июля, заявили о том, что якобы смогли продвинуться на фронте в Украине, оттеснив ВСУ.

"Подразделения 15-й ОМСБр под умелым командованием подполковника Буйлова в ходе успешных контрнаступлений освободили Сергеевку. Общее продвижение наших войск составило до 4 км по фронту и до 2 км вглубь обороняющихся войск противника", — сказано в сообщении оборонного ведомства страны-агрессора.

Позже появилась информация, что россияне взяли под контроль еще два села — Новоегоровку и Надежду. Количество жителей до войны в Надежде не превышало 25 человек, в Сергеевке — 20 человек, а в Новоегоровке — 36 человек, сообщает DeepState.

По данным портала, россияне пошли в атаку превосходящими силами, и украинским воинам якобы пришлось отступить.

"На волне хаоса некоторые подразделения отошли от Надежды и Сергеевки, опасаясь оцепления. Любая временная потеря – это всегда неприятно, но сейчас главное завершить стабилизационные мероприятия и провести работу над ошибками", — сказано в сообщении.

По состоянию на 16:00 среды, 26 июля, села Новоегоровка, Надежда и Сергеевка обозначены как захваченные противником, несмотря на отрицания в ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на юге ВСУ успешно продвигаются. Стало известно, сколько километров уже освободили от россиян.