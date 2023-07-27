Займет от одной до трех недель: в США назвали главную цель наступления ВСУ на данный момент (карта)

Фронт в Запорожской области является одним из трех направлений украинского контрнаступления

В среду, 26 июля, украинские войска начали крупную контрнаступательную операцию на юге Украины. Ее цель — продвинуться через российские минные поля и другие укрепления в направлении города Токмак, а в случае успеха, к Мелитополю и Азовскому морю.

Как пишет The New York Times, об этом украинские официальные лица сообщили американским чиновникам.

Цель маневра — перерезать так называемый сухопутный коридор между оккупированной россией территорией материковой Украины и Крымом. Программа минимум — продвинуться достаточно далеко, чтобы стратегически важный полуостров оказался в зоне досягаемости украинской артиллерии. С захвата Крыма в 2014 году россия использует его в качестве базы для своего Черноморского флота, а теперь и для снабжения своих войск на юге Украины.

Как заявили украинские официальные лица в Вашингтоне, новая операция, в случае успеха, может занять от одной до трех недель.

При этом фронт в Запорожской области является одним из трех направлений украинского контрнаступления. Одна из военных целей Украины — выйти к Азовскому морю, вбив клин между оккупированными Россией территориями на юге и востоке Украины.

Отмечается, что ожесточенное противодействие оккупантов вынудило украинцев скорректировать свою тактику. Однако по словам украинской стороны, украинские воины все же продвигаются вперед, и в некоторых местах им удалось прорвать первую линию российской обороны.

Некоторые официальные лица намекают, что это может открыть путь к более быстрому продвижению в ближайшие недели. В то же время, военное командование стремиться выпрямить линию фронта и не допускать выступов. Из-за них наступающие подразделения могут подвергаться ударам с флангов.

Как сообщал "Телеграф", Алексей Данилов ответил на упреки в "медленном" контрнаступлении ВСУ и рассказал, есть ли опасность, что из-за этого Запад сократит военную помощь Украине.