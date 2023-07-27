"россию нужно добить до конца": Тарас Чмут объяснил, почему у Украины нет другого выхода

По словам военного эксперта, Украина не сделала вывода с 2014 года

россия может консолидироваться вокруг поражения, если Украина пойдет на переговоры с кремлем, но украинцы на второй день после победы все перессорятся, потому что они не смогут объединиться в подготовке к следующей войне. И это лучше не проверять.

Об этом военный эксперт, основатель "Украинского милитарного центра", глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал в интервью BBC.

"Я допускаю, что россия может консолидироваться вокруг поражения. И вот тогда, уже в следующую великую войну, мы проигрываем, потому что мы не будем готовиться, мы будем класть брусчатку, мы будем ссориться, мы будем проводить очередные перевыборы, делить три копейки, а они будут готовиться к войне. Они будут обижены и злы, потому что какая-то Украина их победила, но не до конца. Поэтому важно врага добивать до конца, чтобы не было попыток и желания переиграть сценарий", — рассказал военный эксперт.

По его словам, Украина не сделала надлежащих выводов с 2014 года.

"Мы делали очень много всего разного, но мы не готовились к полномасштабной войне с россией. И это проблема. Потому что если бы готовились, этой войны бы не было". – добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отказывается возвращаться в переговорный процесс с российским диктатором владимиром путиным, потому что не уверен, что лидер россии до сих пор жив.