Выполняют зимний план Киева и Запада: в Британии успокоили насчет контрнаступления ВСУ

ВСУ продолжают держать наготове огневую мощь

Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет по плану, который был разработан Киевом и Западом зимой этого года. При этом медленные темпы наступательных операций объясняются необходимостью беречь личный состав и технику для последующего прорыва.

Об этом заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в интервью газете Daily Telegraph.

"В настоящий момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы. Это не голливудский фильм. Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка, покажут череду эффектных военных кадров, а в конце — победа к сентябрю", — сказал он.

Этим Хиппи откинул опасения насчет того, что операция украинских сил застопорилась, после критичной оценки со стороны Германии, которая попала в сеть.

Заместитель министра добавил, что сейчас Украина проявляет "должную осторожность", отказываясь отправлять на минные поля полученное от союзников оружие и своих людей. Он добавил, что ВСУ продолжают держать наготове огневую мощь, чтобы совершить прорыв в самый подходящий момент.

"Мы все еще ждем, когда украинцы направят второй эшелон против той оси, которую они выберут", — сказал чиновник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Германии резко высказались насчет украинского контрнаступления, комментируя, как воины ВСУ используют военные приемы, полученные ими во время обучения на Западе. Вскоре депутат Бундестага Родерих Кизеветтер отверг такую критику и отметил, что немцы "не находятся в окопах и поэтому не должны критиковать, сидя в теплых креслах и не имея данных о ситуации на месте".