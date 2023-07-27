ВСУ начинают новую фазу контрнаступления: что западные СМИ пишут о целях и сроках

Новую операцию косвенно подтвердил Владимир Зеленский

Вооруженные силы Украину начинают новую фазу масштабного контрнаступления. Новая крупная операция может разворачиваться уже сейчас — через почти 2 месяца после начала летней кампании.

Об этом сообщают западные СМИ.

Так, по данным Bloomberg, ВСУ начали крупное наступление на юге Украины, а контрнаступление набирает обороты.

"Наступление произошло почти через два месяца после того, как Украина начала наступление на хорошо укрепленные российские оборонительные рубежи. До сих пор продвижение было медленным из-за русских минных полей, танковых заграждений и других средств защиты", — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что новую операцию косвенно подтвердил Владимир Зеленский, заявив во время своего очередного обращения "Слава всем, кто защищает Украину! Кстати, наши ребята на фронте сегодня показали очень хорошие результаты. Отличная работа! Подробности позже". При этом россияне также говорят о "значительных усилиях Украины".

Агентство со ссылкой на ISW пишет, что "украинские силы начали крупную механизированную контрнаступательную операцию" в западной части Запорожья и "судя по всему, прорвали некоторые заранее подготовленные российские оборонительные позиции".

Цитирует Bloomberg и американского министра обороны Ллойда Остина. Глава Пентагона отмечает, что "Украина хорошо подготовлена ​​и хорошо обучена, чтобы борьба была успешной". Кроме того, в Белом доме отмечают, что наступление ВСУ не остановилось – оно происходит – хоть и медленно.

Издание CNN, цитируя Остина, также говорит о новом масштабном наступлении ВСУ. Они приводят его заявление, в котором он говорит, что "Киев выделяет больше сил для своего продолжающегося контрнаступления против россии".

При этом глава оборонного ведомства США не стал комментировать ход контрнаступления или конкретные детали поля боя, но сказал, что Украина "сохраняет живую силу и технику".

Журналисты отмечают, что по словам двух официальных лиц США, это является признаком того, что "они определили потенциальные слабые места в оборонительных линиях россии, которые можно использовать".

Тут стоит напомнить, что ранее "Телеграф" сообщал, что в США заговорили о новой масштабной операции ВСУ. Ее цель — продвинуться через российские минные поля и другие укрепления в направлении города Токмак, а в случае успеха, к Мелитополю и Азовскому морю. По словам украинских официальных лиц в Вашингтоне, новая операция, в случае успеха, может занять от одной до трех недель.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Британии успокоили насчет контрнаступления ВСУ.