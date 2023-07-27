Укр

До окончания "матча" еще далеко: известный волонтер прокомментировал слова Буданова о ходе войны

Автор
Ольга Чародий
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Автор
Глава ГУР Кирилл Буданов
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото Скрин из видео

Журналисты предложили провести аналогию, положив месяцы полномасштабной войны на футбольный матч, и спросили, какой сейчас счет

Если провести футбольную аналогию войны Украины с россией, то сейчас в "матче" подходит к концу первый тайм, а счет противостояния — 2:2, а не 70-я минута при счете 1:1, как считает руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Об этом ветеран АТО, волонтер, основатель "Украинского милитарного центра", глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал в интервью BBC.

"Я очень хорошо понимаю, откуда формируется мнение Буданова, и она абсолютно логична с точки зрения его системного видения. Обратите внимание, он — едва ли не единственное должностное лицо, которое имеет свою линию, очень специфическое, которое держит еще с довоенного времени. Он не прыгает, как многие, из измены в победу. В рамках своей четкой линии он очень последователен, и это очень большая редкость для наших должностных лиц", — заявил волонтер.

Да, по словам Чмута, он не верит, что сейчас 70-я минута.

"Хотя мне бы очень хотелось, чтобы так было. Я бы сказал, что сейчас завершается первый тайм. Наше наступление, лето, осень — это все первый тайм. То есть сейчас где-то 30-я минута, счет… 2:2", — добавил ветеран АТО.

Как сообщал "Телеграф", начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у Украины меньше 10 месяцев времени, чтобы добиться успеха в контрнаступлении.

Теги:
#Футбол #Россия #Война #Кирилл Буданов