Миллиона людей мало: Тарас Чмут объяснил, почему готовиться к армии следует всем украинцам

На войне найдется место для всех, главное – это мотивация

Силы обороны Украины насчитывают буквально миллион людей, и этого все равно недостаточно. Каждый украинец должен быть готов к тому, что в этой войне все будут служить так или иначе, рано или поздно.

Такое мнение высказал ветеран АТО, волонтер, основатель "Украинского милитарного центра", глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью BBC.

"Не может быть отмазкой "я ничего не умею, я ничего не знаю". Если вы умеете пользоваться телефоном, у вас две руки и две ноги, что на самом деле не обязательно с точки зрения ног, то вы уже можете выполнять какую-нибудь работу в армии", — сказал Чмут.

Он добавил, что на войне найдется место для всех – от журналистов до строителей, от ремонтников до геймеров, главное, чтобы было желание и мотивация.

"Поэтому не надо всем уметь в первый день службы стрелять из всех видов вооружения. Достаточно иметь желание и мотивацию. Сейчас, пока вы не там, у вас есть уникальная возможность подготовить себя с точки зрения курсов, изучения материалов, литературы, исправления физической подготовки и так далее. Но, в любом случае, давайте называть вещи корректно: мы должны быть готовы, что так или иначе служить будут все", — подчеркнул ветеран.

При этом он предостерег от того, чтобы воспринимать любого мужчину на улице как пытающегося избежать службы в армии.

"Если идет молодой человек вечером с девушкой, с цветами – вы же не знаете, возможно, это человек, который полтора года отвоевал, и это его первый отпуск. Не очень хорошо делать такие обобщения. Очень много людей, которых мы видим на улице, так или иначе вовлечены в силы обороны — были привлечены или привлечены сейчас, или помогают, или работают и так далее", — привел аргументы Чмут.

Он добавил, что при этом нельзя всех сиюминутно забрать в армию, потому что страна должна функционировать.

"Поэтому так, как это было в 2014 году, в какой-то момент мы начнем кого-то на кого-то менять. Будет тот момент, когда кого-то, кто отвоевал год, полтора, два, поменяют на кого-то, кто этого еще не делал. Начнется процесс ротации. И это значит, что будут брать тех, кто еще не был. И так оно дойдет до каждого", – объяснил волонтер.

По его словам, хотя пока президент Владимир Зеленский на вопрос о ротации говорит "воевать до победы", и сейчас действительно нет другого пути, со временем все может измениться.

"Сейчас нет другого сценария, как действовать. У нас не хватает толковых, мотивированных, подготовленных людей, их нет. Нам сложно. У нас проблема с людьми. У нас куча людей уехала, куча людей пострадала от войны", — говорит Чмут.

Он отметил, что хотя Силы обороны насчитывают буквально миллион людей, их все равно мало.

"Потому что такая огромная война, такие большие границы, такая большая линия фронта, так много объектов надо прикрывать в тылу и так далее. Мы большая страна…", — резюмировал Тарас Чмут.

Как сообщал "Телеграф", Верховная Рада Украины в очередной раз продлила действие военного положения и мобилизации до 15 ноября 2023 года (90 дней). Это уже восьмое продолжение с начала полномасштабной войны.