Слишком переоценены: известный волонтер объяснил, почему кассетные боеприпасы — не "чудо-оружие"

Волонтер рассказал о применении снарядов в Украине

Передача кассетных боеприпасов Украине, о чем сообщили США, вызвала неоднозначную реакцию со стороны партнеров Киева, но это оружие переоценено и не сможет изменить ход войны.

Об этом ветеран АТО, волонтер, основатель "Украинского милитарного центра", глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил в интервью BBC.

"К Германии меньше вопросов. Но мне удивительно это слышать от Великобритании, которая является одним из самых больших и решительных наших партнеров в этой войне, и там, где многие другие страны кулуарно колеблются, Британия берет лидерство и говорит: "Делайте, мы поможем" или "Мы поддерживаем", или где надо, закрывает глаза", — сообщил волонтер.

По словам Чмута, кассетное оружие переоценено и, в отличие от действительно критически важных самолетов, от РСЗО HIMARS, дальнобойных ракет ATACMS, которые тоже важны в нормальных количествах, оно добавляет Украине определенные новые возможности.

"Где-то компенсирует исчерпание запасов подобного советского оружия, но при этом не является чем-то таким, что вот получили — и все, война изменилась", — добавил он.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов "Телеграфу" рассказал, что применение кассетных боеприпасов, полученных Украиной от западных партнеров, наоборот — может изменить ситуацию на фронте в нашу пользу.