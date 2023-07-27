"Наша. Лучшая. Непобедимая": Украинцы восхитились поступком фехтовальщицы Ольги Харлан

Сеть переполняют слова поддержки

Украинцы восхищены поступком нашей саблистки Ольги Харлан, которая отказалась жать руку сопернице-россиянке, из-за чего на международном турнире произошел скандал. В сети пишут ей теплые слова, посвящают картинки и поддерживают после, по мнению большинства, не справедливого решения о её дисквалификации.

Об этом сообщает "Телеграф".

Для начала напомним, что инцидент произошел на старте чемпионата мира по фехтованию в Милане. Там Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову. После поражения Смирнова направилась к Харлан для приветствия, однако Ольга выставила саблю перед россиянкой, отказав ей в рукопожатии. По правилам FIE, украинка таким образом якобы "проявила неуважение" к сопернице, из-за чего и последовала дисквалификация.

За нашу спортсменку вступились, как политики, так и простые граждане. Так, например, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк показал, кем на самом деле была соперница Харлан.

"Как видим, она открыто увлекается российской армией, убивающей украинцев и уничтожающей наши города. Международная федерация фехтования дисквалифицировала представительницу Украины за нежелание пожимать руку россияне. Международная федерация фехтования (МФФ), это нужно воспринимать как позицию? Не пахнут ли российские деньги кровью?", — говорит Подоляк.

Глава Мид Украины Дмитрий Кулеба призвал МФФ восстановить права Харлан и позволить ей участвовать в соревнованиях.

"Анна Смирнова проиграла честную конкуренцию и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя. Ольга Харлан выиграла честный конкурс и показала себя с достоинством", — сказал он.

Выдающийся украинский журналист Петр Шуклинов заявил, что гордится своей соотечественницей.

"Наша. Лучшая. Непобедимая", — пишет он.

Бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов также выразил гордость за украинку и добавил к своему посту красноречивую картинку.

Слова поддержки фехтовальщице высказали и другие украинцы:

Напомним, ранее мы писали о том, что Кулеба отреагировал на позорную обструкцию украинской теннисистки на "Ролан Гаррос".