Укр

"Наша. Лучшая. Непобедимая": Украинцы восхитились поступком фехтовальщицы Ольги Харлан

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
instagram.com/olgakharlan Новость обновлена 27 июля 2023, 19:49

Сеть переполняют слова поддержки

Украинцы восхищены поступком нашей саблистки Ольги Харлан, которая отказалась жать руку сопернице-россиянке, из-за чего на международном турнире произошел скандал. В сети пишут ей теплые слова, посвящают картинки и поддерживают после, по мнению большинства, не справедливого решения о её дисквалификации.

Об этом сообщает "Телеграф".

Для начала напомним, что инцидент произошел на старте чемпионата мира по фехтованию в Милане. Там Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову. После поражения Смирнова направилась к Харлан для приветствия, однако Ольга выставила саблю перед россиянкой, отказав ей в рукопожатии. По правилам FIE, украинка таким образом якобы "проявила неуважение" к сопернице, из-за чего и последовала дисквалификация.

За нашу спортсменку вступились, как политики, так и простые граждане. Так, например, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк показал, кем на самом деле была соперница Харлан.

"Как видим, она открыто увлекается российской армией, убивающей украинцев и уничтожающей наши города. Международная федерация фехтования дисквалифицировала представительницу Украины за нежелание пожимать руку россияне. Международная федерация фехтования (МФФ), это нужно воспринимать как позицию? Не пахнут ли российские деньги кровью?",говорит Подоляк.

Глава Мид Украины Дмитрий Кулеба призвал МФФ восстановить права Харлан и позволить ей участвовать в соревнованиях.

"Анна Смирнова проиграла честную конкуренцию и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя. Ольга Харлан выиграла честный конкурс и показала себя с достоинством", — сказал он.

Выдающийся украинский журналист Петр Шуклинов заявил, что гордится своей соотечественницей.

"Наша. Лучшая. Непобедимая", — пишет он.

Бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов также выразил гордость за украинку и добавил к своему посту красноречивую картинку.

Слова поддержки фехтовальщице высказали и другие украинцы:

Напомним, ранее мы писали о том, что Кулеба отреагировал на позорную обструкцию украинской теннисистки на "Ролан Гаррос".

Теги:
#Украина #Спорт #Война #Сеть