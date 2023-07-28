Страхование жизни и здоровья во время войны. Какие варианты предлагают и как не потерять выплату?

Для военных тоже есть программы страхования, однако их заметно меньше

В то время, когда россия совершает агрессию и пытается уничтожить наш народ, жизнь и здоровье становятся самыми ценными активами, что потребуют защиты. Только по последнему отчету Офиса генерального прокурора известно, что количество пострадавших в результате войны растет — жертвами только официально стали более 1574 ребенка (и это без учета количества жертв на оккупированных территориях). Такие болезненные цифры позволяют обдумать, как можно обеспечить дополнительную защиту для себя и близких. Одним из шагов, которые могут гарантировать по крайней мере финансовую стабильность, является страхование здоровья и жизни.

"Телеграф" рассказывает, как война повлияла на украинский рынок life-страхования, а также какие варианты предлагают государство и частные страховые компании для защиты жизни.

Во время военного положения спрос на страховые полисы растет

По данным НБУ в 2021 году, рынок страховщиков был вторым по размеру активов среди небанковских финансовых учреждений. В целом объем активов страховщиков составил 65 млрд грн. Уже традиционно прирост указанных показателей был обеспечен ростом в сегменте life.

В начале полномасштабного вторжения рынок, как и многие другие, подвергся кризису, однако со временем клиенты снова начали возвращаться к вопросам своей финансовой защиты, вносить очередные платежи, заключать новые договоры. В заключении суммарные активы рынка не только сохранились, но и продолжают приумножаться.

Обзор НБУ страхового рынка Украины за 2022 год

Общий объем активов страховщиков по состоянию на 31 марта 2023 составил 69,4 млрд грн. Страховые компании быстро адаптировали процессы по урегулированию страховых случаев к условиям военного положения.

Что входит в категорию несчастных случаев, обусловленных войной?

Многие страховые полисы уже стандартно включают покрытие не только бытовых несчастных случаев, но и возникших в результате военных действий. Обычно к этому типу относят попадания снарядов, мин, шаров, обрушение зданий, последствия пожара, минирование территорий и т.д.

Обычно такие программы распространяются только гражданских лиц. То есть военнослужащим ВСУ, пограничникам, сотрудникам ГСЧС, СБУ, полиции, Территориальной обороны оформить страхование труднее. Однако существуют отдельные программы, что покрывают даже военные риски.

Как работает алгоритм и какие документы нужны?

Различают два вида страхования: рисковое страхование и накопительное страхование. Первый вид (рисковый) предполагает небольшие периодические взносы клиента в страховую компанию. Обычно их нужно делать каждый месяц. В случае несчастного случая страховой клиент или его родственники получат большую разовую компенсацию. Если же страховой случай в период действия договора не происходит, клиент ничего не получает.

В накопительном виде страхования все взносы клиента хранятся на специальном счете в страховой компании и возвращаются по истечении соглашения с процентами. В случае страхового события клиент (или его родственники) получают полную страховую сумму, предусмотренную в договоре. Обычно она значительно превышает сумму платежей.

В контексте страхования жизни во время военного положения чаще применяются рисковые страховые полисы. Как рассказали в страховой компании ARX, процедура у многих компаний типична.

После того как страховой план и премия подтверждены, заключается договор страхования между страховой компанией и страхователем. В договоре указываются условия покрытия, страховые суммы, сроки действия и другие детали. Страхователь регулярно оплачивает премию – это может быть месячный, ежеквартальный или ежегодный платеж в зависимости от условий договора.

При наступлении случая, имеющего признаки страхового, клиент или лицо-получатель выплаты звонит в Контакт-центр страховой компании для регистрации события.

Далее специалист отдела урегулирования принимает дело в работу и направляет Страхователю по электронной почте перечень документов, которые необходимо направить для рассмотрения дела.

После того, как были отправлены все документы, они подлежат рассмотрению и принятию решения о выплате или отказе в выплате страхового возмещения. При этом подаются следующие документы:

акцепт (предоставляется, если Договор заключен в бумажном виде);

документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты и справку о присвоении идентификационного налогового номера;

свидетельство ЗАГСа о смерти Застрахованного лица;

акт о несчастном случае или документе от компетентных органов, подтверждающий, причины, обстоятельства, что смерть (травма) Застрахованного лица наступила вследствие несчастного случая;

медицинская справка, свидетельствующая о телесных повреждениях Застрахованного лица;

выписка из медицинской карты стационарного или амбулаторного больного (в зависимости стационарно или амбулаторно проводилось лечение), в котором проводилось лечение по травматическому повреждению с указанным полным диагнозом, датами начала заболевания, госпитализации (если так мало места – дата поступления и выписки из стационара), проведенным обследованием и лечением);

"С целью обеспечения максимальной прозрачности и объективности в процессе страхования хотел бы обратить внимание на то, что перечень документов может расширяться в случае, если имеются сомнения в обстоятельствах травмы или смерти ", — говорит в комментарии для Телеграфа главный специалист продукт-менеджмента. компании ARX Life Олег Гебеш.

Как доказать, что травма получена именно в результате военных действий?

Каким бы ни было ваше соглашение, рекомендация одна – внимательно читайте договор. Иногда незначительные отклонения от алгоритма могут привести к отказу в компенсации.

Есть некоторые общие критерии, которые могут помочь подтвердить, что ваша травма связана с российской агрессией: