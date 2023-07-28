ВСУ теснят врага и освобождают территории, оккупанты пытаются окружить важный город: свежие карты боев

Враг ожесточенно сопротивляется

Идет 520-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 27 июля украинские войска продолжили контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись южнее Бахмута, на границе Запорожской и Донецкой областей, а также на западе Запорожской области. Россияне пытаются окружить Авдеевку, там идут ожесточенные бои.

Об этом сообщается в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Харьковская и Луганская области

По данным Генштаба ВСУ, российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Надежды (14 км к юго-западу от Сватового) и к югу от Новоселовского. Также оккупанты безуспешно атаковали в районе к югу от Дибровы.

Луганская и Харьковская области

Донецкая область

Геолокационные кадры, опубликованные 26 июля, показывают, что украинские силы продвигались к северу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия к северу и югу от Бахмута. Российские источники утверждали, что украинские силы проводили штурмы вблизи Железнянского, Берховки, Клещиевки, Андреевки и Северного.

27 июля российские войска контратаковали вокруг Бахмута, но не добились никаких подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили нападения врага к северу от Хромового, к северу и югу от Клищиевки и к востоку от Дружбы.

Бахмутское направление

Российские источники утверждали, что 27 июля украинские силы совершили ограниченные наземные атаки на участке Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, а бои в этом районе такие же интенсивные, как на Бахмутском направлении.

Донецкая область

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"Южная ось"

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры, на которых видно, что украинские войска освободили Старомайорское после упорных боев в этом районе.

Некоторые российские источники, включая командира батальона "Восток" александра ходаковского, выразили обеспокоенность способностью россии сохранить контроль над Урожайным.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки с целью отразить утраченные позиции вблизи Старомайорского.

Запорожская область

27 июля украинские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и предположительно продвинулись. Геолокационные кадры свидетельствуют, что Силы обороны продвинулись восточнее Роботиного (10 км к югу от Орехова).

Исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления НГУ Николай Уршалович заявил, что украинские силы 27 июля совершили значительное продвижение на Мелитопольском направлении.

Украинские силы, вероятно, продвинулись дальше в западной Запорожской области, чем ISW смогла визуально подтвердить. Геолокационные кадры, опубликованные 27 июля, показывают, что одна украинская бронемашина достигла российских противотанковых позиций к северо-западу от Вербового (17 км юго-восточнее Орехова), примерно в 3,5 километрах по нынешней оценке линии фронта ISW. Это может свидетельствовать о том, что украинские войска могли продвинуться в окрестностях юго-восточнее Орехова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США дали оценку, сколько времени займет начавшаяся 26 июля фаза контрнаступления ВСУ.