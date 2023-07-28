Укр

Третья фаза наступления ВСУ еще не началась: эксперт указал на важный момент

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинские военные продолжают контрнаступление Новость обновлена 28 июля 2023, 08:25
Украинские военные продолжают контрнаступление. Фото Генштаб ВСУ

ВСУ выходят на вторую линию обороны противника

Новая, то есть третья, фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины еще не началась. Основные ударные группы украинских войск еще не были привлечены к операции.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, тем временем наши защитники уже выходят на вторую линию обороны российских оккупантов в Запорожской области. Там сейчас работают подразделения ограниченного функционала, поскольку территория тщательно заминирована врагом.

"В Запорожской области оперируют подразделения ограниченного функционала – это подразделения, которые не действуют силами техники. Практически 70-80% боевых задач в этой зоне выполняются именно пехотной составляющей, поскольку все остальное использовать опасно из-за серьезного минирования. Иногда даже приходится вручную проводить разминирование, не используя соответствующие специализированные средства, поскольку они на себя привлекают внимание и могут быть элементом для наведения артиллерии противника", – сказал Коваленко.

Он также добавил, что начало новой фары контрнаступления можно будет определить по участию в операции тяжелой военной техники и основных ударных групп.

"Основные ударные группы еще не были задействованы. Таким образом, третья фаза наступления – это все еще впереди", – отметил обозреватель.

Александр Коваленко подчеркнул, что сейчас уже ВСУ выходят на вторую линию обороны противника.

"Им еще необходимо выравнивать фланги и охватывать основные опорные пункты, такие как, например, село Работино, его нужно охватить. То есть пока мы не выйдем всей основной линией обороны, не выровняем все фланги, говорить о начале нового этапа развития событий рано", – резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов сделал резкое заявление на слова о медленном контрнаступлении ВСУ.

Теги:
#Украина #Война #Контрнаступление #Фаза #ВСУ