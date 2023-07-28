Третья фаза наступления ВСУ еще не началась: эксперт указал на важный момент
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ВСУ выходят на вторую линию обороны противника
Новая, то есть третья, фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины еще не началась. Основные ударные группы украинских войск еще не были привлечены к операции.
Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.
По его словам, тем временем наши защитники уже выходят на вторую линию обороны российских оккупантов в Запорожской области. Там сейчас работают подразделения ограниченного функционала, поскольку территория тщательно заминирована врагом.
"В Запорожской области оперируют подразделения ограниченного функционала – это подразделения, которые не действуют силами техники. Практически 70-80% боевых задач в этой зоне выполняются именно пехотной составляющей, поскольку все остальное использовать опасно из-за серьезного минирования. Иногда даже приходится вручную проводить разминирование, не используя соответствующие специализированные средства, поскольку они на себя привлекают внимание и могут быть элементом для наведения артиллерии противника", – сказал Коваленко.
Он также добавил, что начало новой фары контрнаступления можно будет определить по участию в операции тяжелой военной техники и основных ударных групп.
"Основные ударные группы еще не были задействованы. Таким образом, третья фаза наступления – это все еще впереди", – отметил обозреватель.
Александр Коваленко подчеркнул, что сейчас уже ВСУ выходят на вторую линию обороны противника.
"Им еще необходимо выравнивать фланги и охватывать основные опорные пункты, такие как, например, село Работино, его нужно охватить. То есть пока мы не выйдем всей основной линией обороны, не выровняем все фланги, говорить о начале нового этапа развития событий рано", – резюмировал он.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов сделал резкое заявление на слова о медленном контрнаступлении ВСУ.