Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" рассказал о настроениях среди украинцев и об отношении Запада к Украине

В пятницу, 28 июля, отмечается День государственности Украины. Так вышло, что в этот раз это еще и 520-й день широкомасштабного вторжения россии.

Мы сегодня можем с полным основанием говорить, что Государственность Украины состоялась. И выкована она была именно сейчас во время борьбы за право жить и быть независимыми. Думаю, сегодня это право у нас никто кроме оккупантов оспаривать не осмелиться. А с оккупантами мы разберемся.

Именно большое вторжение россии в 2022 году для подавляющего большинства украинцев закрыло все вопросы. Оккупацию Крыма и ОРДЛО многие старались "не замечать". Это было удобно – свалить часть вины на местных жителей, которые якобы "звали путина". После того, как российские войска пытались захватить Киев, а ракеты летели по мирным жителям всех регионов – от розовых очков всем пришлось отказаться. Украина не просто существует как государство. Она некоторых зарубежных политиков доводит до бешенства самим фактом своего существования. И вызывает неодолимое желание нас уничтожить. Но мы оказались достаточно зубастыми. И отстояли свою государственность. А вот россия свою стремительно теряет.