"Будут договариваться с россией?" В ВСУ ответили на желание Ryanair снова летать в Украину

В стране остается высока ракетная опасность

Воздушное пространство в Украине откроют нескоро, несмотря на желание ирландской компании Ryanair возобновить полеты над нашей страной.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, на данный момент очень сложно понять, как во время войны можно безопасно проводить гражданские полеты.

Несмотря на то, что в Украине есть десятки аэродромов, в стране остается высока ракетная опасность, подчеркнул Игнат.

Он напомнил, что российские ракеты долетают в любую точку нашей страны. Еще одна угроза исходит от "шахедов".

"Они (Ryanair – Ред.) что с россией будут договариваться, чтобы та не обстреливала гуманитарные авиационные коридоры или как?" – сказал Игнат.

При этом Игнат признал, что Украине нужно авиасообщение. Он допустил, что военные и гражданские аэродромы могут быть пригодными для совместного использования, но вопрос будет актуален, когда в Украине не будет войны. Еще одной проблемой спикер Воздушных сил считает страхование бортов и жизни граждан.

В то же время Игнат рассказал, что даже из Ужгорода полеты самолетов не будут безопасными, так как россияне могут ударить по их стоянке в аэропорту.

"Это же привычная террористическая практика россиян бить по объектам, а потом говорить, что там что-то военное с Запада натянули", – сказал он.

Спикер добавил, что Украине не стоит равняться на практику Израиля, так как территория нашей страны гораздо больше, а значит россияне могут направить ракеты откуда угодно.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Ryanair уже нанимают украинский персонал и готовятся вернуться в Украину.