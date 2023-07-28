Невезучий батальон: ликвидирован уже третий командир боевиков бригады "Призрак" (фото)

Боевику был 31 год

В ходе боев под Бахмутом в Клещеевке был ликвидирован командир батальона "Призрак" Артур Богаченко. Примечательно, что это уже третий уничтоженный комбат этого формирования.

Об этом сообщил украинский блогер Денис Казанский.

Он напомнил, что оба предшественника Богаченко — Алексей Мозговой и Алексей Марков, были убиты в тылу своими.

Батальон "Призрак" — это незаконное вооруженное формирование, входящее во второй армейский корпус рф. Оно было создано в 2014 году на оккупированной россиянами части Луганской области. Его первым лидером стал Алексей Мозговой. В мае 2015 года на него было совершено второе покушение — погиб и Мозговой и его телохранители. Следующим командиром боевиков был Алексей Марков. Он погиб в 2020 году в результате ДТП в оккупированном Луганске, но вероятно, авария могла быть средством ликвидации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ходе боевых действий был ликвидирован оккупант по имени Даниил, который вел телеграм-канал Карлсон-News. Он был командиром отряда беспилотников в составе подразделения "Ахмат", которое связано с главой Чечни рамзаном кадыровым. На канал пропагандиста было подписано более 43 тысяч читателей.