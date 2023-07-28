Минобороны признало, что в 2019 году полностью ликвидировало танковый батальон возле Беларуси – нардеп

По мнению Арьева, ликвидация воинской части была связана с договоренностями с александром лукашенко

Министерство обороны Украины в 2019 году полностью ликвидировало танковый батальон десантно-штурмовых войск в непосредственной близости от границ Беларуси.

Об этом заявил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев. В подтверждение своих слов он в своем Facebook выложил документ – ответ Минобороны на депутатский запрос.

"Минобороны признало, что в 2019 году полностью ликвидировало в/ч А0229 — а именно, танковый батальон Десантно-Штурмовых войск. Это единственная серьезная воинская часть, расположенная на Севере в районе Овруча Житомирской области возле трассы, которой в феврале 2022 шли оккупанты", — написал он.

Нардеп подчеркнул, что это произошло уже во времена президентства Владимира Зеленского:

"Ликвидировали, как говорится, в ноль. Технику и оружие передали бронетанковым войскам. Соответствующее распоряжение министра обороны Загороднюка и начальника генштаба Хомчака было подписано 13 сентября 2019 года, то есть через несколько месяцев после инаугурации Зеленского. Такие вопросы без верховного главнокомандующего не решаются".

Арьев отметил, что уже 4 октября в Житомире на Форуме регионов появились президенты Украины и Белоруссии, Зеленский и лукашенко.

"Такая хронология событий позволяет предполагать, что именно Лукашенко настоял на ликвидации наиболее боеспособного подразделения из расположенных неподалеку границы. В дальнейшем был рост объема поставок битума из Беларуси для Большого строительства и дизеля, в количественном измерении.

Тогда, на встрече 4 октября Лукашенко пообещал Зеленскому, что у Украины никогда не будет проблем со стороны Беларуси, что подтверждает версию ликвидации в/ч по требованию Минска. Через 2,5 года во время вторжения части русской армии шли из Беларуси именно через Овручский район. Последствия преступных решений 2019 года Украина почувствовала вполне в 2022 году", — написал нардеп.

Напомним, на днях "Телеграф" разбирался в том, что сейчас происходит с боевиками ЧИК "Вагнера" в Беларуси и как следует воспринимать новые угрозы александра лукашенко и владимира путина.