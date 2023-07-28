Мобилизация продолжена: глава ТЦК объяснил, какие повестки могут получить украинцы

Лишь один вид повесток говорит о мобилизации в армию

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой всем мужчинам положено явиться в территориальные центры комплектации (бывшие военкоматы) и стать на воинский учет. Но поскольку не все это делают, то на улицах проходит массовая выдача повесток.

Как рассказал руководитель Львовского областного ТЦК Александр Тищенко в комментарии Leopolis, сейчас мужчину могут пригласить в военкомат в трех случаях — для уточнения данных, для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и непосредственно при мобилизации.

Говоря о повестках для уточнения данный, Тищенко отметил, что согласно нынешнему законодательству, военнообязанные сами должны являться в ТЦК, чтобы предоставить обновленную информацию о составе семьи, о состоянии здоровья и так далее.

"И если бы мужчины это делали раньше времени и регулярно, то бы однозначно порядка было больше в их учетных делах и никто не дергал бы людей зря", — сказал он.

Повестки для прохождения ВВК выдается для уточнения информации о здоровье военнообязанного в плане того, может ли он проходить воинскую службу. По итогу ее прохождения человеку дают заключение о его пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к несению службы.

Третий тип повесток являются мобилизационным распоряжением, которое выдается после прохождения ВВК.

"Если лицо служило, то направляется в пункт постоянной дислокации воинской части. Там в течение 3-4 недель проходит боевое слаживание. Всех, кто не служили, мы направляем в учебные центры", — добавил Тищенко.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто из украинцев может получить повестку в августе.

Также мы сообщали, что в Украине изменились некоторые правила мобилизации.