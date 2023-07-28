ВСУ потеряли несколько танков Leopard 2 на фронте: как это повлияет на ход контрнаступления

Россияне преувеличивают потери немецких танков в Украине и не замечают собственных утрат

За несколько месяцев активного контрнаступления ВСУ понесли потери в немецких танках Leopard 2. Несмотря на заявления российской пропаганды, количество полностью уничтоженных машин не критичное.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он объяснил, почему именно западные танки были брошены в передовые отряды, которые ведут контрнаступление.

Оккупанты на протяжении длительного времени заявляют, что уничтожают и захватывают в Украине "Леопарды". По словам пропагандистов, их уже уничтожено едва ли не "100500" штук, но на самом деле известно об 11 танках Leopard 2А4/6 и трех машинах разминирования Leopard 2R, которые пострадали на фронте. Эти данные подтверждены аналитиками портала Oryx.

Но среди 11 "Леопардов" только три полностью уничтожены, а остальные просто повреждены. Что касается машин разминирования Leopard 2R, то уничтожена только одна, а еще две повреждены. Коваленко отметил, что за почти два месяца активных боевых действий "потери, скажем так, не эпических масштабов". Что касается российской техники, то за аналогичный период непосредственно уничтожено 12 Т-80БВМ.

Что касается причин повреждения танков, то в большинстве своем это подрыв на минах, а не попадание ПТРК или выстрел из другого танка. Военно-политический обозреватель объяснил, что западные машины Leopard 2 и M2A2 Bradley играли превалирующую роль в боевых действиях в полосе обеспечения. В 1980-х годах, когда появились первые Leopard 2А4, их гусеничные цепи считались самыми устойчивыми к подрыву на советских минах ТМ-62. Если сравнивать прочность гусеничной цепи танка "Леопард" и советского Т-80, то показатели первого будут в 1,25 раз выше.

"В ходе операции в Запорожской области танки Leopard 2 неоднократно подрывались на ТМ-62 и не всегда с первого подрыва им рвало гусеничную цепь. При этом, противоминная защита самого танка, гарантировала сохранение жизни экипажу, чем не всегда могут похвастаться Т-80 и Т-72", — отметил Александр Коваленко.

Также он прокомментировал заявления российской пропаганды о том, что БПЛА "Ланцет" с легкостью уничтожает танки Leopard 2, однако никаких доказательств до сих пор не предоставлено на этот счет. На всех видео, которые показывают россияне, немецкие танки не загораются после попадания одного или даже нескольких БПЛА "Ланцет". И лишь при воздействии на машину дополнительными средствами поражения оккупантам удалось действительно уничтожить один танк.

"Даже попадание в наиболее ослабленную зону, турнюр башни, не приводило к катастрофическим последствиям. Да, танк получал повреждения, лишался EWNA, но не "уничтожался". В ремонт, но не на металлолом. В свою очередь, благодаря БЧ на 3кг и кумулятивной струе, Ланцет-3 успешно прожигает Т-72 и Т-80", — добавил Коваленко.

Эксперт уверен, что танки Leopard 2 отлично справились с поставленными задачами. Основная доля потерь, как невозвратных, так и подлежащих восстановлению — это подрыв на минах. Стойкость брони к внешним воздействиям высокая и превосходит российские аналоги. И главное, потери, ниже допустимых, с учётом условий и интенсивности боевых действий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина получила от Германии первые танки Leopard 1А5. Всего планируется поставка более 100 подобных таких машин.