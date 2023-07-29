ВСУ имеют успех на нескольких участках фронта, оккупанты продолжают наступать: свежие карты боев

28 июля Силы обороны продвинулись в направлении Бахмута более чем на 1200 метров

Идет 521-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 28 июля украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись вдоль линии Сватово-Кременная, в районе Бахмута и вдоль границы Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщается в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска 28 июля наступали на рубеже Сватово—Кременная, в районе Бахмута и в районе границы Донецко-Запорожской области, на отдельных участках им удалось продвинуться.

Харьковская и Луганская области

По данным украинского Генштаба, российские войска провели неудачный штурм у Надежды (15 км от Сватово). Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что наиболее профессиональные подразделения рф постоянно атакуют украинские позиции на линии Сватово-Кременная, но украинские силы удерживают все свои позиции в этом районе.

Украинский источник сообщил, что российские силы развернули свои основные подкрепления для наступательных операций вблизи Новогоровки и Новоселовского, но украинские войска удерживают свои позиции.

Луганская и Харьковская область

Российские источники утверждали, что 28 июля украинские силы совершили наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная и продвинулись. Кремлевские "военкоры" утверждали, что ВСУ восстановили неопределенные позиции в районе Новоегоровки.

Донецкая область

Украинский источник утверждал, что ВСУ 28 июля продвинулись в направлении Бахмута более чем на 1200 метров. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продолжают наступление к югу от города, а Генштаб Украины отметил, что продолжаются бои у Клищиевки, Курдюмовки и Андреевки.

Бахмутское направление

Александр Сырский сообщил, что украинские войска сосредотачиваются на контрбатарейном огне по значительным скоплениям российской артиллерии около Клищиевки, Курдюмовки и Андреевки.

Донецкая область

Украинские войска продолжили обстрелы оккупантов в тыловых районах Донецкой области. Т.н. "ДНР" обвинила украинские силы в применении баражирующих боеприпасов для удара по нефтебазе в Шахтерске. Геолокационные кадры показывают большой пожар на нефтебазе.

"Южная ось"

По данным украинского источника Силы обороны продвинулись на 10-12 километров от основной линии обороны россии на Бердянском направлении. Многочисленные российские источники утверждали, что украинцы атаковали российские войска вблизи Урожайного, а некоторые заявляли, что украинские силы оцепили населенный пункт.

Граница Донецкой и Запорожской областей, район Времевки

Российские войска вели наступательные действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей, не продвигались 28 июля. В Генштабе Украины сообщили, что враг безуспешно пытался вернуть утраченные позиции возле Ровнополья и Макаровки.

Граница Запорожской и Донецкой областей, район Пятихатки-Работино

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне заминировали окрестности населенных пунктов на Кинбурнской косе в Николаевской области, не давая уехать жителям. Она добавила, что боевой дух врага в этом районе низкий, а ротации войск там не проводят. Украинские войска продолжают наносить высокоточные удары по позициям российской артиллерии.

Херсонская и Николаевская области

Как сообщал "Телеграф", вечером 28 июля россияне ракетой ударили по многоэтажке в Днепре. Повреждены верхние этажи, пострадало как минимум девять человек.