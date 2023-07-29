Северокорейские боеприпасы, применяемые Украиной, были произведены в 1980–1990 годах

В то время как министр обороны рф сергей шойгу посетил КНДР, чтобы выпросить артиллерийские снаряды, ВСУ применяют ракеты для реактивных систем залпового огня "Град" северокорейского производства. В частности — в районе Бахмута.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что достоверной информации, как ракеты из КНДР могли попасть в Украину, нет. Однако украинские военные рассказали, что снаряды были захвачены на судне дружественной страной и в дальнейшем переданы Украине в рамках одного из пакетов военной помощи.

В то же время, советник министра обороны Украины Юрий Сак выдвинул предположение, что ракеты могли быть захвачены у российских войск в качестве трофея.

"Мы захватываем их танки, мы захватываем их технику, и вполне возможно, что это тоже результат успешного проведения украинской армией военной операции", — пояснил он.

Северокорейские боеприпасы, применяемые Украиной, были произведены в 1980–1990 годах. По словам артиллеристов, эти ракеты довольно часто бывают бракованными.

Напомним, на днях КНДР посетил министр обороны рф сергей шойгу. Официальной целью визита было празднование победы корейского народа в т.наз. "Отечественной освободительной войне" (1950-1953). Однако по мнению военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, его основная задача была в том, чтобы убедить Северную Корею продать рф дальнобойное оружие и снаряды.

Как сообщал "Телеграф", недавно Osint-аналитик War Noi в видеосюжете, снятом на Запорожском направлении, идентифицировал 122 мм реактивные снаряды R-122 HE к РСЗО "Град" производства Северной Кореи, которые используют украинские войска.