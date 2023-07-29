Зеленский прибыл на Бахмутское направление и поздравил с праздником бойцов ССО (видео)

Глава государства поблагодарил воинов за героическую службу

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 29 июля, посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, отдать дань уважения их силе. Заслушал доклад командира, пообщался с военными. Очень мощные, очень результативные. Спасибо!", — написал президент.

Напомним, 29 июля Украина отмечает День сил специальных операций Вооруженных сил.

Зеленский добавил, что наши воины на Бахмутском направлении героически сражаются с врагом, хотя подробностей актуальных операций ССО пока рассказывать нельзя.

"Хоть деталей об актуальных операциях ССО и не расскажешь – только со временем, но выполнение вами, ребята, задачи ради Украины действительно героическое", — отметил глава государства.

Как рассказывал "Телеграф", 28 июля, в День Украинской Государственности Владимир Зеленский выступил на Михайловской площади в Киеве и наградил государственными наградами украинских защитников. Также он выдал паспорта юным украинцам, которым исполнилось 14 лет. Среди них были также дети украинских военных.