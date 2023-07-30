Эпичный штурм при поддержке бронетехники: МВД показало "Гвардию наступления" в действии (видео)

На штурм пошла бригада "Кара-Даг"

Контрнаступление ВСУ продолжается. Силы обороны продолжают атаковать россиян на Запорожском направлении, а то, как именно это происходит, можно увидеть на новом эпичном видео от МВД.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, Министерство внутренних дел Украины опубликовало кадры штурма вражеских позиций новосозданной бригадой "Кара-Даг", которая является частью "Гвардии наступления". На видео можно увидеть, как происходит настоящий атака при поддержке бронетехники.

По данным МВД, ролик был снят на Запорожском направлении.

Стоит отметить, что согласно новому отчету Института изучения войны (ISW), сейчас ВСУ проводят успешные контрнаступательные действия вдоль западной границы Донецка и восточной части Запорожской области. Им удалось продвинуться в этом районе (севернее н. п. Приютное (14 км к юго-западу от н. п. Большая Новоселка). Также, по данным Генштаба, продолжаются наступательные действия на бердянском (Донецко-Запорожская область) направлении.

Больше о ситуации на фронте вы можете узнать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Напомним, что на днях Вооруженные силы Украины освободили очень важный населенный пункт на границе Запорожской и Донецкой областей.