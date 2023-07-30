Вернуть Крым до Рождества: в Британии готовят элитную группу ВСУ — СМИ

К тренировкам привлекли элитные спецподразделения коммандос

Великобритания готовит украинских военных для возвращения оккупированного Крыма до конца года.

Как сообщает Express, около 2000 украинцев прибыли на закрытую военную базу Окхэмптон (графство Девон, юго-запад Англии) для прохождения специального обучения.

По данным источников издания, речь идет о некой элитной группе военнослужащих, которые должны выполнить задачу по возвращению Крыма до Рождества (25 декабря).

В сообщении говорится, что это подразделение будет на острие атаки, а поддерживать их будут еще два подразделения. При этом отмечается, что атака будет проходить по доктринам НАТО с применением гибкой тактики и многочисленными ударами.

"Мы можем обучить их нашей тактике и показать, как использовать технику, но успех будет зависеть от собственной способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности", — рассказал источник издания.

Издание пишет, что к тренировкам украинских военных привлечены специальные подразделения британской армии (коммандос), подчиненные морской пехоте.

Как сообщалось ранее, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов накануне сообщил, что освобождение Крыма произойдет "скоро".