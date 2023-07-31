Война — день 523: ВСУ прорываются через минные поля, а оккупанты пытаются перехватить инициативу

Оперативно о главном за сутки

Украинское контрнаступление продолжается, а ВСУ постепенно продвигаются на некоторых направлениях. Их продвижение сдерживается огромными площадями минных полей, которые заметно замедляют общие темпы наступательной операции. Вместе с тем на востоке страны россияне пытаются перехватить инициативу и проводят встречное наступление крупными силами, однако украинским защитникам удается их сдерживать.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 31 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В российской Брянской области неизвестный беспилотник упал на отделение полиции.

О том, что происходило 28 июля, читайте в материале: Война — день 520: прилет по ЖК в Днепре и удар по Таганрогу

Информацию за 29 июля смотрите по ссылке: Война — день 521: ВСУ продвигаются на фронте, а оккупанты копят ракеты

С данными за 30 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 522: оккупанты несут тяжелые потери, но пытаются отбить утраченные позиции