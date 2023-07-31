россия ведет подготовку к новому удару: в ВСУ обратили внимание на важный момент

Сейчас корабли оккупантов находятся в бухтах, но за час их могут вывести на пусковые позиции

В ближайшее время россия может нанести новый массированный удар по Украине.

Об этом в эфире телемарафона заявила начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, сейчас враг начинает подтягивать стратегическую авиацию, что может свидетельствовать о подготовке новой атаки. Гуменюк отметила, что авиацию противника готовят к определенным маневрам, однако к каким — она не уточнила.

Также представительница ВСУ не исключила, что враг может увеличить присутствие ракетоносителей в море. Сейчас корабли оккупантов находятся в бухтах, и готовы к обстрелам. Вывести на пусковые позиции их могут в течение часа, добавила Гуменюк.

"Когда нет ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море – мы не имеем уровень опасности высокий. Потому что есть практика, что оккупанты бьют из бухт. Хотя это очень опасно и для самого ракетоносителя, и для находящихся рядом кораблей. Но такую практику они применяют", – сказала она.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в США говорят об увеличении количества обстрелов Украины.