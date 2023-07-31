Документы готовятся: топ-пропагандиста Кремля объявят в международный розыск

Все те, кто годами призывали к геноциду украинцев, за свои действия будут отвечать

Российского пропагандиста Антона Красовского, который призывал к геноциду украинцев, в скором времени объявят в международный розыск.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил генпрокурор Андрей Костин.

По его словам, Офис генерального прокурора Украины уже готовит необходимые документы для этого.

"Среди пропагандистов у нас первый приговор получил директор телеканала RT Антон Красовский, который публично призывал топить украинских детей. Он уже в санкционном списке ЕС, готовим документы к представлению в международный розыск", — сказал Костин.

Также он добавил, что СБУ продолжает следствие в отношении и других пропагандистов. В их числе Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева и Дмитрий Киселев. Их действия рассматривают как посягательство на территориальную целостность Украины, также они подозреваются в развязывании и ведении агрессивной войны.

"Подозрения объявлены не только им. Среди 673 фигурантов "магистрального дела" по преступлению агрессии рф, где представлено высшее военно-политическое руководство рф, есть 10 пропагандистов и представителей так называемой российской культуры – журналистов, актеров и певцов… Все те, кто годами создавали атмосферу ненависти и призывали к геноциду украинцев, за свои действия будут отвечать", — заверил генпрокурор.

Напомним, что недавно СБУ сообщила Красовскому о новом подозрении по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса (публичные призывы к геноциду).

Отметим, что в феврале 2023 года Красовского в Украине приговорили к 5 годам заключения с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" писал о том, чем для пропагандиста Красовского обернулись его высказывания насчет убийства украинских детей.