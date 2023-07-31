Favbet Foundation передал механизированному батальону ВСУ внедорожник Nissan

В целом с начала полномасштабного вторжения рф ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 190 автомобилей

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из механизированных батальонов Вооруженных сил Украины очередной внедорожник Nissan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet Foundation.

Сейчас автомобиль работает на передовой, спасая жизни украинских военнослужащих. В частности, авто уже помогло эвакуировать раненых бойцов из зоны боевых действий.

Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation и компании Favbet более 190 автомобилей, в том числе 53 внедорожника для ударных рот "Армии дронов".

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.