Из-за резонанса, вызванного блокированием закупок горючего для армии, профильный парламентский налоговый комитет будет обращаться к премьеру

Топливо для ВСУ является неотложной потребностью

ГБР начало следственные действия по закупке Минобороны горюче-смазочных материалов для армии с НДС. Поэтому работа коллегиального органа Минобороны по вопросам оборонных закупок по направлению тылового обеспечения была фактически заблокирована.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщила член властей Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая, которая входит в состав коллегиального органа от общественного сектора.

Проблема возникла из-за противоречия в законодательстве, позволяющем закупать горюче-смазочные материалы с нулевой ставкой НДС, и правительственным постановлением 178 от 2 марта 2022 года, которое обременило налоговую льготу дополнительными условиями. В результате Госаудитслужба признала "убытком для государства" и закупку горючего с НДС для Минобороны, и закупку горючего без НДС, которые осуществляла Нацгвардия.

"По всем эпизодам закупки горючего для ВСУ — и с НДС, и без НДС открыты уголовные производства", — рассказала Яровая.

По ее словам, после недели ожидания официальных разъяснений и безрезультативной коммуникации с представителями власти, члены коллегиального органа подписали протоколы о запуске закупки горюче-смазочных материалов, поскольку в Минобороны поступило официальное письмо от Главнокомандующего ВСУ о том, что потребность в горючем является насущной.

"По моему мнению, профильный Комитет ВРУ должен обратиться в Правительство с инициативой ликвидировать 178 постановление, которое и наделало эту чехарду", — отметила Дана Яровая в эфире.

Телеканал Эспрессо связался с Председателем парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым, тот сообщил, что Комитет отреагирует на информацию, обнародованную Яровой, и обратится с письмом к Премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором будет просить привести правительство подзаконные акты в согласовании с принятым законодательством.