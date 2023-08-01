ВСУ гонят врага на нескольких участках фронта, он сопротивляется и смог продвинуться: свежие карты боев

Россияне обеспокоены способностью своей армии удержать Урожайное

Идет 524-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 31 июля украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта — под Бахмутом, на западе Донецкой и западе Запорожской областей. Оккупанты наступали на рубежах Сватово-Кременная и Авдеевка-Донецк и смогли продвинуться в Луганской области.

Об этом сказано в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Харьковская и Луганская области

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска пытались продвинуться к югу от Новоселовского, однако были отброшены украинскими защитниками через реку Оскол, протекающую к западу от Сватового.

Луганская и Харьковская области

Представитель российской группировки войск заявил, что оккупанты якобы захватили восемь украинских опорных пунктов вблизи Райгородка (35 км северо-западнее Кременной) и Краснопоповки.

Российский "военкор" сообщил, что россияне пытались наступать на Белогоровку, но безуспешно. Российские источники заявили, что 31 июля украинские войска совершили несколько контратак к западу и югу от Кременной.

Донецкая область

Российские "военкоры" сообщали, что украинские войска атаковали северо-западнее Бахмута в районе Дубово-Василовки, и что тяжелые бои идут вблизи Андреевки и Клещиевки.

Бахмутское нгаправление

Российские силы совершили наземные атаки юго-западнее Донецка и не достигли никаких заявленных или подтвержденных успехов. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали у Марьинки и Победы.

Донецкая область

Российские силы продолжали атаки на границе между Донецкой и Запорожской областями и, возможно, 31 июля немного продвинулись вперед. Российские блогеры утверждали, что оккупанты провели контратаки в районе Старомайорского и отбили утраченные позиции в этом районе. Однако украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки.

"Южная ось"

Украинские силы продолжали наступательные операции вдоль района границы Донецко-Запорожской области и добились прогресса 31 июля.

Запорожская область

Российские "военкоры" утверждали, что у трассы Т0518 Урожайное-Большая Новоселка продолжаются бои, а вблизи Урожайного обороняется оперативно-тактическое соединение рф "Каскад". Российский военный блогер выразил обеспокоенность способностью рф удержать Урожайное и высказал прогноз, что украинские силы возьмут населенный пункт под свой контроль в течение следующих трех дней.

Херсонская и Николаевская области

Украинские войска продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Анна Маляр сообщила, что ВСУ атаковали в направлениях Малая Токмачка и Роботино.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 1 августа, москву снова атаковали беспилотники, под удар, как и 30 июля, попала башня небоскреба "Москва-Сити".