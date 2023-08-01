ВСУ бьют врага британской САУ AS-90, как выглядит работа изнутри: фото и видео

По открытой информации, Украина должна была получить более 30 единиц таких установок

Появилось видео использования ВСУ британской 155-мм самоходной артиллерийской установки AS-90. Кадры сняты внутри машины.

Видео появилось в сети, в марте этого года сообщалось, что Украина получит как минимум 33 единицы AS-90.

Это британская 155-мм бронированная самоходная артиллерийская установка, созданная подразделением компании BAE Systems – Vickers Shipbuilding and Engineering. Ее производили с 1992 по 1995 год. Эксплуатация этой машины в Великобритании запланирована до 2032 года, пишет "Милитарный".

Основные характеристики САУ AS-90

Экипаж – 5 человек

Вес – 45 тонн

Силовая установка – турбодизельный двигатель мощностью 660 л.

Длина ствола – 39 калибров

Дальность стрельбы обычным снарядом – 24,9 км.

Темп стрельбы – 3 выстрела за 10 секунд (очередь), 6 выстрелов за 3 минуты (интенсивный)

Боекомплект – 48 снарядов (17 снаряженных, 31 возимый)

Дополнительное вооружение – 7,62 мм пулемет.

Пушка способна стрелять снарядом L15 на расстояние до 30 км. В режиме "очередь" САУ может производить три выстрела в 10 секунд, в постоянном темпе — два выстрела в минуту.

Как сообщал "Телеграф", в россии срочно приняли на вооружение колесную САУ 2С43 "Мальва", однако она — лишь жалкая пародия на украинскую "Богдану".