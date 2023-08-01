Глава путинского Генштаба герасимов "приехал на фронт": россияне показали видео

Он якобы призвал свои войска наносить превентивные удары по украинцам

В россии заявили, что начальник Генштаба ВС рф валерий герасимов якобы посетил Запорожское направление.

Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что герасимов якобы "проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении и обратил внимание командования на нанесение по украинским войскам превентивных ударов".

герасимов и другие российские военные сняты в помещении, также есть кадры, как он садится в вертолет и летит. Идентифицировать, где на самом деле снято видео, опубликованное минобороны рф — невозможно.

Напомним, после мятежа ЧВК "Вагнера" в россии герасимов долгое время не появлялся на публике. Только 10 июля появилось видео, на котором он слушал отчет о том, как россияне сбивали якобы украинские ракеты 9 июля. В том появлении герасимова было как минимум три странных момента.

Стоит отметить, что один из предыдущих визитов герасимова на фронт — весной 2022 года мог закончиться для него печально — ходили упорные слухи, что он получил ранение. Однако уже через несколько месяцев он якобы снова посетил зону боевых действий в Украине.

Как сообщал "Телеграф", главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный следит за тем, что говорит и пишет валерий герасимов. Залужный считает, что герасимова нельзя недооценивать — он силен, коварен и непредсказуем.