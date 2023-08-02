Враг активизировался в Харьковской области, ВСУ продвинулись в районе Кременной и Бахмута: свежие карты боев

ВСУ развивают свое контрнаступление на юге и под Бахмутом

Идет 525-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и 1 августа продвинулись в районе Кременной и Бахмута.

Об этом сообщается в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Харьковская и Луганская области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские войска усиливают наступление на Купянском направлении, но украинские силы их сдерживают.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что враг сосредоточил силы вдоль админграницы Харьковской и Луганской областей, чтобы оттянуть украинские войска от Бахмута.

Луганская и Харьковская области

Геолокационные кадры, опубликованные 1 августа, показывают, что Силы обороны продвинулись к юго-востоку от Кузьминого (2 км к юго-западу от Кременной).

Донецкая область

Украинские силы продолжали ограниченные наступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись. Украинские официальные лица сообщили, что россияне безуспешно защищаются от украинских атак.

Бахмутское направление

Российский "военкор" утверждал, что украинские войска заняли неопределенную высоту около Клещиевки. Некоторые российские военные блогеры утверждали, что украинские силы сменили тактику и теперь действуют меньшими штурмовыми группами на линии Андреевка-Клещиевка.

Донецкая область

Украинские войска совершали ограниченные наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что отражены российские атаки вблизи Авдеевки, Марьинки и Победы.

"Южная ось"

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на Бердянском направлении. Россияне безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к востоку от Староморского.

Запорожская область

Генштаб Украины сообщил, что Силы обороны продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении. Российские источники утверждали, что украинские силы атаковали врага около Работино.

Херсонская и Николаевская области

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ нанесли удар по российскому тренировочному лагерю на острове Джарилгач и что украинские передовые позиции находятся не менее чем в 60 км от тренировочного лагеря, предполагая, что удар был нанесен высокоточными дальнобойными боеприпасами.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на среду, 2 августа, россия атаковала Украину ударными БпЛА. Под удар попали Киев и Одесская область.